Europaweite Ermittlungen decken mutmaßlichen Millionenbetrug auf

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ermittler der Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Hamburg haben in europaweiter Zusammenarbeit einen mutmaßlichen Steuerbetrug in Millionenhöhe aufgedeckt. Bei 59 Durchsuchungen in insgesamt acht Ländern wurde vor wenigen Tagen ein Mann festgenommen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, einer der führenden Köpfe einer kriminellen Gruppe zu sein. Konkret geht es um mutmaßlichen Mehrwertsteuerbetrug, der zu einem Schaden von geschätzt 85 Millionen Euro geführt haben soll.

An den Ermittlungen waren den Angaben zufolge Steuerfahnder aus Nürnberg, Hamburg, Oldenburg, Braunschweig und Konstanz sowie das Landeskriminalamt Düsseldorf und die Polizeipräsidien Dortmund und Düsseldorf beteiligt. So soll ein als mutmaßlicher Komplize verdächtigter Manager eines Unternehmens in Dortmund die Hauptverdächtigen unterstützt haben. Zur Gesamtzahl der Verdächtigen machten die Ermittler keine Angaben.

Auch in Dänemark, Frankreich, Ungarn, Litauen, den Niederlanden, Schweden und der Schweiz wurde unter dem Codenamen "Goliath" ermittelt. Dabei seien 1800 Airpods, Bargeld, zwei Luxusautos und eine Luxusuhr beschlagnahmt worden.

Die mutmaßliche Tätergruppe wird verdächtigt, einen Millionenbetrug durch ein sogenanntes Mehrwertsteuer-Karussell durchzuführen. Die Verdächtigen gründeten den Ermittlungen zufolge Unternehmen in verschiedenen Ländern, wovon manche verschwunden seien, ohne Steuern zu zahlen. Anschließend forderten andere Unternehmen in der Betrugskette zu Unrecht Steuern von Behörden zurück./ram/DP/nas