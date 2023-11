GNW-Adhoc: Novotech erkennt das Potenzial und die Herausforderungen dezentraler klinischer Studien zur Beschleunigung globaler klinischer Biotech-Studien im Jahr 2024

^HONGKONG, Nov. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech (https://novotech- cro.com/?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign=All&utm_ term=Contact+Talk+to+an+expert+), das führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Biotechnologie mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten, wird diesen Monat auf dem Weltkonferenz zur Steuerung der klinischen Forschung (CRGo) und Symposium des internationalen Netzwerks der klinischen Prüfzentren (ICN) 2023 (https://novotech- cro.com/events/crgo-world-conference-icn-symposium- 2023?utm_source=PR&utm_medium=PR&utm_campaign=CRGo+Conference) in Hongkong einen Vortrag halten. Michael Stibilj, Chief Operating Officer bei Novotech, wird über das Potenzial, die Herausforderungen und die praktischen Anwendungen von dezentralen klinischen Studien (Decentralized Clinical Trials, DCTs) aus der Sicht eines globalen Biotech-CROs dozieren. Nach Ansicht von Michael Stibilj bieten DCTs einen Vorteil in Bezug auf das Potenzial für eine umfangreiche Patientenrekrutierung und -bindung. Derzeit nehmen nur 5 % der infrage kommenden Patienten an klinischen Studien teil. ?Der Einsatz von Remote-Tools und -Methoden birgt ein großes Potenzial zur Steigerung der Effizienz von Studien und zum Abbau von Hindernissen, indem die Teilnahme außerhalb des traditionellen klinischen Umfelds erleichtert wird", führte Stibilj aus. Er erwähnte ferner, dass die Aufsichtsbehörden zunehmend DCTs befürworten, da sie die Teilnahme der Patienten unabhängig von ihrem Standort ermöglichen und logistische Hürden beseitigen. Dieser Ansatz bietet einen besseren Zugang zur Studie und zum Prüfpräparat und ermöglicht die Einbeziehung vielfältigerer und repräsentativerer Patientenpopulationen. Er erläuterte, dass die erfolgreiche Durchführung von DCTs von fortschrittlichen digitalen Tools und Technologien abhängt, darunter elektronische Einwilligungserklärungen, Anwendungen, tragbare Geräte, elektronisch erfasste Patientenberichte (ePRO), Telemedizin und die Verlagerung von Studienaktivitäten in die vier Wände des Patienten oder in nahe gelegene Gesundheitseinrichtungen. Dabei werden passive Überwachungsgeräte anstelle von aktiven Datenerfassungsmethoden eingesetzt. Er wies jedoch darauf hin, dass die wichtigsten, von den Aufsichtsbehörden benannten Herausforderungen Bedenken hinsichtlich des Monitorings der Prüfarzte und der Sicherheit der Studienteilnehmer sind, wenn nur wenige physische Untersuchungen stattfinden und der persönliche Kontakt eingeschränkt ist. In seiner Schlussfolgerung betonte er, dass auf dem Weg in die nächste Phase der Entwicklung klinischer Studien ein erhebliches Potenzial für Patienten, Prüfärzte, Aufsichtsbehörden und Sponsoren besteht, Vertrauen und Sicherheit in diese neuartigen Ansätze und Technologien zu schaffen. Dies würde zu größeren Synergien zwischen diesen zentralen Akteuren der Arzneimittelentwicklung führen. Laut den Organisatoren zielt die diesjährige Konferenz mit dem Titel Clinical Research Success through Good Governance (Erfolgreiche klinische Forschung durch Good Governance) darauf ab, die Kommunikation und den Wissensaustausch innerhalb der weltweiten Biotech-Forschungsgemeinschaft zu erleichtern. Sie bietet Fachleuten aus akademischen und Gesundheitseinrichtungen, klinischen und medizinischen Forschungsorganisationen, der biomedizinischen und pharmazeutischen Industrie sowie aus staatlichen Behörden ein Podium, um über die neuesten Trends bei der Durchführung klinischer Studien zu diskutieren. Die Konferenz wird als Hybrid-Veranstaltung (online und in Präsenz) ausgetragen. Datum: 29. November 2023 Präsentation von Novotech: 14:40 - 15:00 Uhr (GMT+8) Titel: Decentralized Clinical Trials: Potential, Challenges and Practical Applications Novotech beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter in 25 Ländern mit 34 Niederlassungen, unter anderem in den USA, in China, Südkorea, Australien, Neuseeland und Europa. Das CRO bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf in Bezug auf die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat. Novotech wurde für seine branchenführenden Beiträge mit zahlreichen renommierten Auszeichnungen geehrt, einschließlich des CRO Leadership Award 2023 und der Auszeichnung Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence für 2022 und 2023. Ansprechpartner für Medien David James mediacontact@novotech-cro.com AU: +61 2 8218 2144 USA: +1 415 951 3228 Asien: +65 3159 3427

Über Novotech
Novotech wurde 1997 gegründet und ist international als führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten anerkannt. Das Unternehmen hat sich als klinisches CRO etabliert und verfügt über Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdienste für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen im Bereich Regulierung. Es verfügt über Erfahrung durch über 5.000 klinische Projekte, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 34 Niederlassungen. Novotech hat sich als Partner und Verbündeter für kleine und mittlere Biotech-, Biopharma- und Pharmasponsoren positioniert, die klinische Studien im asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa durchführen möchten.