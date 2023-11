Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Grünen-Parteitag

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zum Grünen-Parteitag:

"Wie aus dem Nichts erklärte Habeck die Abstimmung über die Asylpolitik zu einer Abstimmung über den Verbleib in der Koalition mit SPD und FDP. (...) In dieser römischen Kolosseum-Atmosphäre über die Koalition abstimmen zu lassen, war nicht nur eine sehr riskante Wette. Es war ein Blick in den tiefen Abgrund dieser Partei, bei dem einem angst und bange werden kann. Man stelle sich nur einmal vor, diese Abstimmung wäre anders ausgegangen. Dann hätte sich die Ampel nicht mehr mit den existenziellen Haushaltsfragen beschäftigen müssen, sondern gleich mit ihrer Auflösung. (...) Robert Habeck und Annalena Baerbock haben zwar erst einmal Prokura von ihrer Partei in der für die Grünen ohnehin schwierigen Asylpolitik. Aber bei jeder weiteren Verschärfung und jeder weiteren Verhandlung müssen sie damit rechnen, dass in der Partei eine Rebellion ausbricht - wie auch bei jedem anderen Thema."/ra/DP/men