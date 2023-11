Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Grünen-Parteibasis

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Grünen-Parteibasis:

"Die Delegiertenversammlung in Karlsruhe machte deutlich, dass die Ampel mit ziemlicher Sicherheit nicht vorzeitig scheitern wird - zumindest nicht an den Grünen. Die haben sich für einen pragmatischen Umgang mit der Macht entschieden. Partei- und Regierungsspitze können erst einmal aufatmen. Auch wenn die Grünen im öffentlichen Auftreten und in der Programmatik rigoros erscheinen, so ist in Koalitionen Verlass auf sie. Das hatten sie schon bei ihrer ersten Regierungsbeteiligung (zwischen 1998 und 2005) bewiesen, als sie den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr mittrugen. Außenminister Joschka Fischer wurde damals mit einem Farbbeutel beworfen. Im Vergleich dazu war es jetzt regelrecht friedlich."/ra/DP/men