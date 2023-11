Aktien Europa Schluss: Verluste eingedämmt mit freundlichen US-Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag erneut mit Verlusten geschlossen und damit ihre Konsolidierung vom Vortag fortgesetzt. Die Kursabschläge fielen dank einer moderat positiven Entwicklung an den richtungweisenden US-Aktienmärkten letztlich aber bescheiden aus. So schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,15 Prozent tiefer mit 4348,02 Punkten. Der französische Cac 40 sank um 0,21 Prozent auf 7250,13 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,07 Prozent auf 7455,24 Punkte nach unten.

Dies- wie jenseits des Atlantik zeigten Investoren eine eher abwartende Haltung nach der Rally der vergangenen Wochen und vor wichtigen Konjunkturnachrichten. "Die in dieser Woche anstehenden Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA dürften Anleger vor allem bei Neuengagements vorsichtiger werden lassen", hieß es von Helvetia Wertpapieranalyse./gl/he