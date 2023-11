Deutsche Anleihen geben leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstagmittag leichte Kursverluste verzeichnet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 131,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,55 Prozent.

Der Handel am Rentenmarkt verlief am Vormittag in ruhigen Bahnen. Geld- und Kreditdaten aus der Eurozone fielen erneut schwach aus und untermauerten das schwache Konjunkturbild. Bundesbankpräsident Joachim Nagel bekräftigte seine ablehnende Haltung gegenüber baldigen Zinssenkungen. "Es wäre verfrüht, die Leitzinsen bald zu senken oder über solche Schritte zu spekulieren", sagte Nagel im zyprischen Nikosia.

Am Nachmittag werden in den USA Daten vom angeschlagenen Immobilienmarkt und Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet. Aus den Notenbanken wollen sich einige Redner zu Wort melden, darunter der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane. US-Zentralbanker haben sich ebenfalls angekündigt./bgf/mis