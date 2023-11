EQS-News: Euroboden GmbH: Gläubigerversammlungen wählen One Square Advisory Services, S.a.r.l., Genf (CH) zum Gemeinsamen Vertreter

EQS-News: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Insolvenz

Grünwald, den 28. November 2023

Euroboden GmbH: Gläubigerversammlungen wählen One Square Advisory Services, S.a.r.l., Genf (CH) zum Gemeinsamen Vertreter In den gestrigen Gläubigerversammlungen, die Anleihen ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ (Unternehmensanleihe 2019/2024) und ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM (Unternehmensanleihe 2020/2025) betreffend, wurde die One Square Advisory Services S.a.r.l., Rue de Lausanne 17, 1201 Genf (CH), zum Gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt. Infolge der Wahl obliegt die Befugnis zur Wahrnehmung der Rechte der Anleihegläubiger im Insolvenzverfahren nunmehr ausschließlich dem Gemeinsamen Vertreter. Forderungsanmeldungen einzelner Gläubiger sind infolgedessen nicht mehr zulässig. Weitere Informationen finden Sie unter www.euroboden.de und www.onesquareadvisors.com.

Kontakt Euroboden GmbH

Bavariafilmplatz 7

82031 Grünwald

T.: +49 89 202086-0

info@euroboden.de

www.euroboden.de One Square Adivsory Services, S.a.r.l.

euroboden@onesquareadvisors.com



Presse

IR.on AG

Jonas Schneider, Robin Terrana

T.: +49 (0) 221 9140 970

anleihe@euroboden.de





