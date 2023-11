EQS-News: Mit Eventfilm: Mein-Geld-Medien verleiht zum dritten Mal die Deutschen Assekuranz Awards

Emittent / Herausgeber: Mein Geld Medien GmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Berlin, 19. Oktober 2023 - Zum dritten Mal hat das Anlegermagazin Mein Geld die Assekuranz Awards im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Logenhaus verliehen. In 10 Kategorien und mit einem Sonderpreis der Jury wurden die Preisträger für herausragende Leistungen nach verschiedenen Kriterien ausgezeichnet. Eingeladen waren die wichtigen Entscheidungsträger der Branche, die beim anschließenden get-together neue Kontakte knüpfen und sich bis in die späte Nacht über die wichtigsten Themen der Branche austauschen konnten. Lieber Kunde, wenn Sie das Video nicht sehen, klicken Sie hier

Erster reiner Versicherungsaward in Deutschland Mit dem Assekuranz Award, dem ersten reinen Versicherungsaward in Deutschland, sollen die erfolgreichsten Konzepte der Versicherungsanbieter einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Assekuranz Award wurde in den Bereichen Digital, Innovation und Nachhaltigkeit jeweils in den Sparten Leben, Kranken und Sach vergeben. Weiter gab es einen Assekuranz Award Marketing High Performer. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis der Jury an eine Gesellschaft vergeben, deren besondere Leistung herausragt, die aber nicht in die vorgegebenen Kategorien einzuordnen ist. Unterstützt wurde dieses Konzept von zehn Botschaftern, denen die Geschäftsführerin der Mein-Geld-Medien Gruppe, Isabelle Hägewald, ihren besonderen Dank aussprach. Mehr zu Preisträgern und Botschaftern findet man auf https://assekuranz-award.de/. Der gesamte Versicherungsaward, ist für Sieger, Bewerber oder Gäste unentgeltlich. Viele Bewerbungen und knappe Entscheidungen Die Fachjury bestand aus erfahrenen Vertretern der Versicherungsbranche. Ob Vorstände der größten Maklerverbände, Aktuare, Leiter von Ratingagenturen oder Nachhaltigkeitsprofis - alle brachten wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse aus vielen Jahren hochprofessioneller Berufspraxis mit. So waren sie in der Lage, unter den vielen Bewerbern in oft sehr knappen Entscheidungen die Highlights und damit die Gewinner auszuwählen. „Wir wollen mit diesen Awards die Besten der Besten auszeichnen, um Vermittlern und Maklern ein wichtiges Qualitätsbarometer an die Hand zu geben“, betonte Isabelle Hägewald. „Wir zeichnen Unternehmen aus, die visionäre Produkte entwickeln und so zeigen, dass sie die Bedürfnisse der Zeit verstanden haben.“ Assekuranz Award schafft neue Austauschplattform



. Über die Preisverleihung hinaus will die Mein-Geld Mediengruppe mit dem Assekuranz Award eine Plattform bieten, die Versicherungsgesellschaften, Makler und Berater, Produkt- und Marketingspezialisten sowie Aktuare und Verbände zu einem branchenweiten Austausch zusammenbringt. „Diese Idee hat alle Anwesenden absolut begeistert, so dass wir sie künftig weiter ausbauen wollen“, plant Isabelle Hägewald bereits für das kommende Jahr. Der nächste Assekuranz-Award findet im Oktober 2024 statt, Bewerbungen werden demnächst unter https://assekuranz-award.de/ entgegengenommen. Preisträger Assekuranz Award 2023



. Digitaler Assekuranz Award Assekuranz Award Digital Leben – myLife Lebensversicherung Assekuranz Award Digital Kranken – kein Preisträger Assekuranz Award Digital Sach – Neodigital Versicherung Innovations Award Assekuranz Award Innovation Leben - Baloise Assekuranz Award Innovation Kranken – Hallesche Krankenversicherung Assekuranz Award Innovation Sach – Arag SE Nachhaltigkeits Award Assekuranz Award Nachhaltigkeit Leben – Gothaer Lebensversicherung Assekuranz Award Nachhaltigkeit Kranken – Münchener Verein Assekuranz Award Nachhaltigkeit Sach – NV Versicherung Assekuranz Award Marketing High Performer – DA Direkt Assekuranz Award Sonderpreis der Jury – Dialog (annoFlex

