EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: Euroboden GmbH - One Square Advisory Services S.à.r.l. zum gemeinsamen Vertreter der Euroboden GmbH Anleihen 19/24 und 20/25 gewählt

EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Euroboden GmbH - One Square Advisory Services S.à.r.l. zum gemeinsamen Vertreter der Euroboden GmbH Anleihen 19/24 und 20/25 gewählt



28.11.2023 / 14:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Euroboden GmbH - One Square Advisory Services S.à.r.l. zum gemeinsamen Vertreter der Euroboden GmbH Anleihen 19/24 und 20/25 gewählt



Genf, 28. November 2023 – Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt. Ebenfalls mit Beschluss vom 30.10.2023 hatte das Amtsgericht für beide Anleihen zu Anleihegläubigerversammlungen am 27. November 2023 eingeladen.



Bereits zu Beginn des vorläufigen Insolvenzverfahrens hatte das Insolvenzgericht aufgrund der breiten Unterstützung der Anleihegläubiger, One Square zum Mitglied im vorläufigen Gläubigerausschuss bestellt.



Die Anleihegläubiger haben nun auf den gestrigen Versammlungen in beiden von der Euroboden GmbH emittierten Anleihen, namentlich die 5,5%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ) und die 5,5%-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM), die One Square Advisory Services S.à.r.l. mehrheitlich zum gemeinsamen Vertreter gewählt.



In der Funktion als gemeinsamer Vertreter, wird One Square die Forderungsanmeldung aller Anleihegläubiger in Summe zzgl. Stückzinsen bei der Insolvenzverwaltung zur Tabelle anmelden. Eigene, einzelne Forderungsanmeldungen von Anleihegläubigern sind daher nicht erforderlich und werden von der Insolvenzverwaltung bestritten. Weiterhin wird One Square die Anleihegläubiger im Rahmen des am 29. Januar 2024 anstehenden Berichtstermin vertreten.



Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und werden zum Verfahrensstand berichten.



Anleihegläubiger können sich weiterhin jederzeit unter

registrieren.











Kontakt

One Square Advisory Services S.à.r.l.

-Euroboden-

Rue de Lausanne 17

CH-1201 Genf

Fax +49-89-15 98 98-22

E-Mail: euroboden@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com











Genf, 28. November 2023 – Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt. Ebenfalls mit Beschluss vom 30.10.2023 hatte das Amtsgericht für beide Anleihen zu Anleihegläubigerversammlungen am 27. November 2023 eingeladen.Bereits zu Beginn des vorläufigen Insolvenzverfahrens hatte das Insolvenzgericht aufgrund der breiten Unterstützung der Anleihegläubiger, One Square zum Mitglied im vorläufigen Gläubigerausschuss bestellt.Die Anleihegläubiger haben nun auf den gestrigen Versammlungen in beiden von der Euroboden GmbH emittierten Anleihen, namentlich die 5,5%-Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ) und die 5,5%-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM), die One Square Advisory Services S.à.r.l. mehrheitlich zum gemeinsamen Vertreter gewählt.In der Funktion als gemeinsamer Vertreter, wird One Square die Forderungsanmeldung aller Anleihegläubiger in Summe zzgl. Stückzinsen bei der Insolvenzverwaltung zur Tabelle anmelden. Eigene, einzelne Forderungsanmeldungen von Anleihegläubigern sind daher nicht erforderlich und werden von der Insolvenzverwaltung bestritten. Weiterhin wird One Square die Anleihegläubiger im Rahmen des am 29. Januar 2024 anstehenden Berichtstermin vertreten.Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und werden zum Verfahrensstand berichten.Anleihegläubiger können sich weiterhin jederzeit unter euroboden@onesquareadvisors.com registrieren.KontaktOne Square Advisory Services S.à.r.l.-Euroboden-Rue de Lausanne 17CH-1201 GenfFax +49-89-15 98 98-22E-Mail: euroboden@onesquareadvisors.comwww.onesquareadvisors.com

28.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com