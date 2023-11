GEW ruft zu Streiks in Bildungseinrichtungen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft GEW hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Bildungseinrichtungen zu einem Streik- und Aktionstag aufgerufen. Zum "Streiktag Bildung" am Dienstag sollen Lehrkräfte, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und -pädagogen, Hochschullehrende sowie studentische Beschäftigte ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte. In Hamburg, Berlin, Leipzig und Karlsruhe seien zudem Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

Die GEW und Verdi fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt für die bundesweit rund 1,1 Millionen öffentlichen Angestellten, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Zudem soll es nach dem Willen der Gewerkschaften einen Tarifvertrag für alle studentischen Beschäftigten geben. In den Kommunen habe sich die Lage bereits verbessert, nun werde es Zeit, dass auch die Länder nachzögen, teilte die GEW weiter mit. Die Tariflaufzeit soll 12 Monate betragen. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang November kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember in Potsdam statt./lik/DP/nas