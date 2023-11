Gold - 2024: "triple tops always break...?"

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie um auf die vollständige Analyse zuzugreifen klicken Sie hier.

„Es gibt mehr als einen Pfad zum Gipfel!“ Dieses Zitat von Eiji Yoshikawa stellt einen guten Ausgangspunkt für die kritische Auseinandersetzung mit unseren letztjährigen Edelmetall-Prognosen dar. Unter dem Strich wurde der Goldpreis im zu Ende gehenden Jahr 2023 mit einem Kursplus von 10 % und dem vermutlich höchsten Monatsschlusskurs der Geschichte im November unserer recht plakativen Überschrift eines „goldenen Jahrgangs“ durchaus gerecht. Dass es so kam, hat der Goldpreis unter dem Strich einer bemerkenswerten Oktoberkerze zu verdanken – dazu später mehr. Die sich zuspitzende geopolitische Lage hat sicherlich zu dieser Entwicklung beigetragen, womit der Goldpreis seinem Ruf als Krisenstabilisator oder gar Krisenprofiteur wieder einmal gerecht wurde. Da uns die Krisen vermutlich auch in Zukunft nicht ausgehen werden, stellt die „Versicherungsmentalität“ ein echtes Plus für Anlegerinnen und Anleger dar – gerade wenn im Portfoliokontext mal wieder „ein Platz zum Verstecken“ benötigt wird. Die isolierte Performancebetrachtung des letzten Jahres greift u. E. aber zu kurz. Vielmehr war die Goldpreisentwicklung in den vergangenen 12 Monaten durchaus vielschichtig.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.