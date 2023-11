Gold - Bemerkenswerte Monatskerze und Tradingweisheit

Im Monatschart ließ die dynamische Gegenbewegung seit Oktober eine besondere Monatskerze entstehen. Da die Oktoberkerze die Körper der vier vorangegangenen Pendants umschließt, ergibt sich ein vierfaches „bullish engulfing“. Damit hat es dieses Candlestickmuster völlig zu Recht in die Einleitung unseres Jahresausblicks geschafft, zumal der höchste Monatsschlusskurs der Historie (1.980 USD) nur um Haaresbreite verpasst und im November vermutlich nachgeholt wird. Aber auch auf der Risikoseite liefert der Monatschart einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Die jüngste Wende nach Norden hat das Edelmetall auf Basis der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.840 USD) bzw. einer aus dem Jahres-Pivot Punkt abgeleiteten Unterstützung (1.849 USD) vollzogen, d. h. unser strategisches Absicherungsniveau wird nochmals untermauert. Übergeordnet gewinnt aber noch ein weiteres Argument an Bedeutung. Eine alte Tradingweisheit lautet: „triple bottoms never hold“. Aufgrund der drei verschiedenen Anläufe auf die historischen Hochs bei 2.072 USD liegt derzeit die spiegelbildliche Situation vor. D. h. die Hochs von 2020, 2022 und 2023 bilden ein mögliches Dreifachtop. Im Umkehrschluss könnte die zuvor angeführte Tradingweisheit in „triple tops always break“ abgewandelt werden.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.