Gold - Höchster Jahresschlusskurs der Historie?

Schließlich hat der Goldpreis exakt an dieser Stelle ( Siehe vorherige Analyse ) im Jahr 2020 sein bisheriges Allzeithoch (2.072 USD) ausgeprägt und auch das Hoch des zuvor beschriebenen „outside years“ (2.070 USD) wurde in diesem Dunstkreis ausgeprägt. In drei der letzten vier Jahre spielten somit die Hochpunkte bei 2.070/2.072 USD eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund würde ein Vorstoß in „uncharted territory“ für dreifachen Rückenwind sorgen. Neben einem neuen Rekordstand als einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, wäre im Erfolgsfall auch der diskutierte „Deckel“ gelüftet und der beschriebene Außenstab nach oben aufgelöst. Noch einen weiteren Aspekt halten wir mit Blick auf den Jahreschart für essentiell. Dabei geht es um die Relevanz des alten Rekordstandes vom September 2011 bei 1.920 USD. Seit vier Jahren versucht das Edelmetall dieses ehemalige Allzeithoch zu überwinden. Vier Jahre in Folge lagen die jeweiligen Jahreshochs jenseits dieser Signalmarke. Auf Jahresschlusskursbasis schlug ein nachhaltiger Ausbruch jedoch sowohl 2020 als auch 2021 und 2022 fehl. Jetzt könnte dieser Befreiungsschlag gelingen (siehe Chart). Deshalb werden wir dem „closing“ zum Jahresultimo ein besonderes Augenmerk schenken.

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

