Gold - Investmentkaufsignal oberhalb von 2.072 USD

An dieser Stelle der ausdrückliche Hinweis: Bei dieser Zielmarke ( siehe vorherige Analyse ) handelt es sich keineswegs um das 2024er-Kursziel, sondern vielmehr um ein langfristiges Kursziel auf Sicht der nächsten Jahre im Anschluss an eine tatsächlich komplettierte Untertassen-Formation. Per Saldo sorgt ein Jahresschlusskurs oberhalb von 1.920 USD für ein erstes und ein Spurt über das Allzeithoch bei 2.072 USD für ein entscheidendes Ausrufezeichen. Selten haben wir die höchste aller Zeitebenen so intensiv diskutiert, wie 2024. Allein daran können Sie erkennen, dass es sich beim Jahreschart des Goldpreises, um einen der absoluten Schlüsselcharts des kommenden Jahres handelt. Oder um es mit den Worten von Leo Tolstoj zu sagen: „alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann!“ Letzteres gilt besonders, wenn der „Deckel“ bei 2.070/2.072 USD gelüftet wird. Das Herunterbrechen der Zeitebene und die Analyse des Quartalscharts bringt weitere wertvolle Erkenntnisse. So bildet das laufende Quartal ein sog. „bullish engulfing“ und gleichzeitig einen Außenstab. Dieses konstruktive Kerzenmuster rückt erneut die bisherigen Rekordstände in den Mittelpunkt. Der Sprung darüber würde auch in dieser Zeitebene für einen echten Knalleffekt sorgen.

Gold (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

