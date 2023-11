Gold - Jahreschart: Fixstern im TA-Universum

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie um auf die vollständige Analyse zuzugreifen klicken Sie hier.

Der alte Bergmannsspruch: „vor der Hacke ist es dunkel“ ist allerdings nirgends so zutreffend, wie auf der Edelmetall- und Rohstoffseite. Deshalb werden wir unsere Prognosen im Jahresverlauf 2024 immer wieder kritisch hinterfragen. Über eventuelle „Verzögerungen im Betriebsablauf“ oder gar Planabweichungen informieren wir Sie im „HSBC Daily Trading“ ( hier gehts zur aktuellen Ausgabe ). Es lohnt sich also, unseren Newsletter regelmäßig zu verfolgen – am besten täglich! Um Licht in das besagte Dunkel zu bringen, starten wir unseren Ausblick mit der Analyse des Jahrescharts des Goldpreises. Grundsätzlich möchten wir Ihnen die Analyse langfristiger Charts und hoher Zeitebenen wärmstens ans Herz legen. Abseits der hektischen Schwankungen im Tagesbereich lassen sich mit Hilfe hoher Zeiteinheiten oftmals die großen Trends identifizieren. Diese Feststellung sollten Sie als flammendes Plädoyer für den Nutzen langfristiger Chartbetrachtungen verstehen! Nach zwei roten Jahreskerzen und dem letztjährigen „outside year“ folgt 2023 voraussichtlich wieder eine „weiße“ Jahreskerze (siehe Chart). Darüber hinaus sticht das Jahreshoch vom Mai bei 2.072 USD ins Auge. Der Wiedererkennungswert dieses Levels ist hoch, sodass viele Anlegerinnen und Anleger ein gewisses „déjà-vù“ haben dürften.

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

