Gold - Tradingrange als Taktgeber

Schließlich würde der Vorstoß in „uncharted territory“ auf Quartalsbasis für die Auflösung der seit drei Jahren bestehenden Schiebezone zwischen rund 1.660 USD auf der Unter- und 2.070/2.072 USD auf der Oberseite sorgen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält dieses Konsolidierungsmuster ein Anschlusspotenzial von 400 USD bereit, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 2.470 USD führt. Interessanterweise harmoniert diese Marke bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Korrekturbewegung von 2011 bis 2015 (2.461 USD). Auf dem Weg zum Ausschöpfen des langfristigen Potenzials aus der großen Untertassen-Formation entsteht hier ein wichtiges Etappenziel. Vorher steckt ein weiteres Fibonacci-Level (2.254 USD) eine kleinere Hürde ab. Da das Edelmetall zuletzt bereits in der Mitte der diskutierten Schiebezone erneut nach oben drehte und nicht mehr – wie zuvor – das untere Ende der Tradingrange ansteuerte, treten derzeit die Ambitionen des Goldpreises deutlich zu Tage. Das entsprechende Tief des o. g. Außenstabs bei 1.810 USD definiert ein wichtiges Risikolevel. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es, diese Marke nicht mehr zu unterschreiten. Bereits 2012 und 2011 hatte der Goldpreis hier wichtige Hochs ausgeprägt.

Gold (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

