Gold - Trend – Konsolidierung – neuer Trend?

Neben dem „Deckel“ in Form der alten Rekordniveaus ( Siehe vorherige Analyse ) haben wir damit noch eine weitere Schlüsselmarke von hoher Relevanz herausgearbeitet. Ein Jahresschlusskurs oberhalb von 1.896 USD wäre gleichbedeutend mit dem höchsten „closing“ der Geschichte. Ein Schlussstand oberhalb der Marke von 1.920 USD liefert möglicherweise sogar einen wichtigen Fingerzeig in Sachen „Ende der Konsolidierung der letzten 12 Jahre“. Das ist die perfekte Überleitung zu einer weiteren „Dimension“ der höchsten aller Zeitebenen. Es gehört zu den absoluten Basisannahmen der Technischen Analyse, dass sich Trends und Konsolidierungen abwechseln. Trendlose Phasen bzw. Verschnaufpausen legen in diesem Zusammenhang oftmals den Grundstein für den nächsten Trendimpuls. Dieser Zusammenhang gilt beim Goldpreis möglicherweise in besonderer Weise, denn die Haussebewegung des Edelmetalls zu Beginn des Jahrtausends war eine der dynamischsten, die wir in unserer Investmentkarriere erleben durften – festzumachen an 12 weißen Jahreskerzen in Folge (siehe Chart). Aber auch die ab 2012 folgende Konsolidierung ist eine der heftigsten, die wir kennen. Eine der Schlüsselfragen ist also, ob diese harte Geduldsprobe den Nährboden für die nächste Trendbewegung darstellt ( lesen Sie mehr in dieser Analyse ).

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

