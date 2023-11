Studie sieht Kita-Krise - Hunderttausende Plätze fehlen

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - In Deutschland fehlen einer Studie zufolge rund 430 000 Kita-Plätze - trotz Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz. Zwar habe es Fortschritte beim Ausbau von Kita-Angeboten gegeben, der Bedarf sei aber zugleich kontinuierlich gestiegen, die Lage inzwischen "untragbar", hieß es bei Veröffentlichung des "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme" der Bertelsmann Stiftung am Dienstag. Die Analyse sieht eine Kita-Krise und mahnt einen Mix aus kurz- und langfristigen Maßnahmen an.

In den westdeutschen Bundesländern fehlen demnach 385 900 Plätze, um den Betreuungsbedarf zu erfüllen. In Ostdeutschland bestehe eine Lücke von etwa 44 700 Kita-Plätzen. Seit 2013 besteht für Kinder nach ihrem ersten Geburtstag ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Für Jungen und Mädchen ab drei Jahren gibt es den Anspruch schon seit 1996.

Immer mehr Eltern wünschen sich den Angaben zufolge auch besonders für ihren jüngeren Nachwuchs eine Betreuung. Entsprechend groß ist der Mangel an U3-Plätzen, also für unter Dreijährige.

Gravierend sei nach wie vor der Personalmangel, betonen die Autorinnen und Autoren. Beim Blick in die Zukunft könne man zwar von Chancen auf "spürbare" Verbesserungen bis 2030 ausgehen. Allerdings müsse dafür umgehend und energisch gehandelt werden./wa/DP/mis