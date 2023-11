COP28/Präsident der Klimakonferenz: 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten

LONDON (dpa-AFX) - Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai hat sich der Konferenz-Vorsitzender Sultan al-Dschaber zuversichtlich gezeigt. "Ich muss vorsichtig optimistisch sein", sagte er in einem Interview der britischen Zeitung "The Guardian" (Mittwoch). Aber er denke, dass die Voraussetzungen dafür da seien, ein "nie da gewesenes Ergebnis, auf das wir alle hoffen", zu liefern.

Sein einziges Ziel sei es, wieder zurück auf den richtigen Weg zu kommen und dafür zu sorgen, dass die Welt ein solides Verständnis für einen Fahrplan bis 2030 entwickle, mit dem es in Reichweite bleibe, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, sagte al-Dschaber weiter.

Die Weltklimakonferenz (COP28) beginnt am Donnerstag und findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Al-Dschaber ist Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc. Manche sehen darin einen Interessenkonflikt. Al-Dschaber argumentiere dagegen, es werde ihm dabei helfen, Unternehmen und andere Ölproduzenten einzubinden, darunter Saudi-Arabien, schrieb der "Guardian"./kil/DP/mis