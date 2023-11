COP28: Regierung verteidigt Größe ihrer Klima-Delegation in Dubai

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat die Größe ihrer Delegation bei der anstehenden Weltklimakonferenz in Dubai verteidigt. "Das ist eine Mega-Konferenz, in der viele, viele Themen miteinander besprochen werden", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch auf Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz in Berlin. Der Klimaschutz sei kein Spartenthema, es würden viele Bereiche erfasst. Er finde es wenig erstaunlich, dass auch von deutscher Regierungsseite viel Präsenz vor Ort sein werde.

"Bild" hatte berichtet, dass die deutsche Delegation mehr als 250 Regierungsmitarbeiter umfassen werde. Die Zeitung berief sich auf eine Regierungsantwort auf eine Anfrage der Unionsfraktion.

Hebestreit zufolge werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fünf Ministerinnen und Minister teilnehmen. Insgesamt seien neun Ressorts der Regierung vertreten. Die Bundesregierung gleiche seit vielen Jahren alle ihre Reisen klimaschutztechnisch aus.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts nannte die Konferenz in Dubai die wichtigste Klimakonferenz seit Paris. Es sei nicht erstaunlich, dass viele Delegierte daran teilnähmen. Bei der Pariser Konferenz 2015 hatte die Staatengemeinschaft vereinbart, die Erderwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

Der Sprecher nannte aktuelle in Dubai veröffentlichte Zahlen, wonach bei dem Treffen insgesamt 94 000 Teilnehmer registriert seien. "Ich glaube (...) das rückt dann auch noch mal die Größe der deutschen Delegation ins Verhältnis." Es brauche viele Expertinnen und Experten aus der Bundesregierung um mitzuverhandeln und vorne mitzuspielen, wenn es darum gehe den Klimaschutz voranzubringen./jr/DP/jha