CRB Total Return Index - Flagge als Wegweiser

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Als Einstieg in den Rohstoff-Komplex wählen wir den CRB TR Index. Den langfristigen Gezeitenwandel machten wir vor zwei Jahren am Vorliegen der sog. „zwei T’s“ fest – Trendwende plus Trendbruch. Im Anschluss an das Ende der vorangegangenen 13-jährigen Baisse kam es zu einer dynamischen Erholungsbewegung, welche uns vor 12 Monaten zur These „nach einem guten Spiel (Jahr) soll man ruhen“ verleitete. Beides waren absolute Prognosetreffer, denn 2023 kann als absolutes Übergangsjahr bezeichnet werden. Schließlich stammt die gesamte Performance mehr oder minder aus der starken Juli-Wertentwicklung und ansonsten hat sich im weiteren Jahresverlauf nur wenig getan. Übergeordnet schlägt sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung nieder (siehe Chart). Im neuen Jahr dürfte diesem Muster Signalcharakter zukommen. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 325 Punkten) harmoniert sehr gut mit den Hochs von 2014 und 2012 bei 314 bzw. 322/326 Punkten. Ein Überwinden dieser Hürden liefert den Startschuss für die Fortsetzung des Aufwärtstrends der letzten Jahre. Dagegen deckt sich die untere Begrenzung (akt. bei 269 Punkten) mit der 38-Monats-Linie (akt. bei 268 Punkten), womit der „Katastrophen-Stopp 2024“ klar umrissen wäre.

CRB Total Return Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CRB Total Return Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.