DAX knallt durch die Decke

Nach einer Konsolidierung von nur zwei Tagen im Bereich von 16.000 Punkten haben sich zur Wochenmitte Bullen zusammengerissen und auf dem Frankfurter Parkett durch einen Kursschub von rund einem Prozent beim heimischen Leitbarometer ein Statement gesetzt. Nahezu blind hat sich der Index an seine Verlaufshochs aus 2021 hinauf katapultiert.

Im Handelstakt zum Mittwoch ergab sich sogar exakt um 16.000 Punkten eine kleine Kurslücke, das Tageshoch wurde bislang bei 16.172 Punkten markiert und liegt damit weit außerhalb der Widerstandszone von 15.909-16.060 Punkten. Offenbar können es Marktteilnehmer nicht abwarten, das Barometer noch in diesem Jahr auf frische Rekordniveaus zu hieven.

Nach der aktuellen Vorstellung dürfte es nur eine Frage der Zeit werden, bis die Hochs aus 2021 bei 16.290 und die aktuellen Rekordstände bei 16.528 Punkten einem Test unterzogen werden.

Bricht das Kartenhaus dagegen unerwartet in sich zusammen und der DAX fällt mindestens unter ein Niveau von 15.915 Zähler zurück, würde dies Abwärtsrisiken in Richtung 15.826 und 15.706 Punkte auslösen. Trotz einer Rezession in Deutschland scheint dieses Szenario angesichts der Kursentwicklung nahezu ausgeschlossen zu sein.