Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter deutlich gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,55 Prozent auf 132,66 Punkte zu. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,42 Prozent.

Bereits am Dienstagnachmittag ging es mit den Renditen am deutschen Rentenmarkt deutlich nach unten. Am Markt wurde die Entwicklung mit der zunehmenden Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr erklärt. Zuletzt hatte sich mit Christopher Waller ein Mitglied der US-Notenbank Fed zunehmend zuversichtlich gezeigt, dass die Geldpolitik die Inflation wieder zurück auf die angestrebte Zielmarke von zwei Prozent drücken dürfte.

Nach Einschätzung von Anleiheexperte der Dekabank haben die Äußerungen des als Falke einzuschätzenden Fed-Gouverneurs Waller, die Zinssenkungserwartungen sowohl für die Fed als auch für die Europäische Zentralbank (EZB) deutlich gesteigert. Der Fed-Direktor wird gemeinhin der Gruppe von Notenbankern zugerechnet, die sich eher für eine straffe Geldpolitik starkmachen./jkr/mis