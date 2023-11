DIHK - 1,8 Millionen Stellen in Deutschland derzeit unbesetzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Fachkräftesituation für Unternehmen bleibt einer neuen Umfrage zufolge angespannt.

In der Gesamtwirtschaft blieben 1,8 Millionen Stellen unbesetzt, schätzte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am Mittwoch. "Mehr als 90 Milliarden Euro an Wertschöpfung gehen damit in diesem Jahr rechnerisch verloren", sagte DIHK-Experte Achim Dercks in Berlin. "Das entspricht mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts." Gegenüber einer Umfrage aus dem Januar hat sich die Lage damit zumindest etwas verbessert. Damals war noch von rund zwei Millionen vakanten Jobs die Rede sowie einem entgangenen Wertschöpfungspotenzial von fast 100 Milliarden Euro.

Zu Jahresbeginn sei die Situation durch die damals deutlich höheren Energiepreise noch krisenhafter gewesen, sagte Dercks. Es gebe aber einen strukturellen Fachkräftemangel, der auch in den nächsten Jahren nicht verschwinden werde. "Von Entspannung kann keine Rede sein." Künstliche Intelligenz sei für viele Betriebe eine Chance, Löcher zu stopfen. Zudem sei Zuwanderung nötig. Beim neuen Gesetz zur leichteren Anwerbung von Fachkräften komme es vor allem auf die Umsetzung an. Kämen dadurch 50.000 bis 70.000 neue Fachkräfte aus dem Ausland, wäre dies bereits ein Erfolg, so Dercks. Der Fachkräftebedarf aus dem Ausland wird oft auf bis zu 400.000 pro Jahr geschätzt. Dies sei aber nur schrittweise möglich.

Die DIHK hat zuletzt Antworten von über 22.000 Unternehmen ausgewertet. Demnach hat trotz Stagnation der Wirtschaft jeder zweite Betrieb Probleme, offene Stellen zu besetzen. Bei Firmen, die kurzfristig suchten, seien es sogar 78 Prozent. Nahezu alle Wirtschaftszweige seien betroffen, am stärksten die Industrie und Baubranche. "Einige Branchen sprechen nicht nur von Lücken bei Fachkräften, sondern von einem allgemeinen Mangel an Arbeitskräften", sagte Dercks. 82 Prozent der Befragten erwarten negative Folgen für ihr Unternehmen, 40 Prozent rechnen mit einem eingeschränkten Angebot oder verlorenen Aufträgen.

Eine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten kann sich vorstellen, Menschen aus Drittstaaten - also außerhalb der EU - einzustellen. Sprachkurse und einfachere Verfahren sind dabei oben auf der Wunschliste. "Monatelange Wartezeiten auf einen Visumtermin, in der Post stecken gebliebene Unterlagen, fehlende Ansprechpartner in der Ausländerbehörde - all das muss der Vergangenheit angehören", forderte Dercks.

