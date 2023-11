EQS-News: PAUL Tech AG: Vollständige Zinszahlung für Anleihe vorgenommen

EQS-News: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

PAUL Tech AG: Vollständige Zinszahlung für Anleihe vorgenommen



29.11.2023 / 19:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



P R E S S E I N F O R M A T I O N Corporate News PAUL Tech AG: Vollständige Zinszahlung für Anleihe vorgenommen Mannheim, 29. November 2023 – Die PAUL Tech AG, ein auf die Immobilienwirtschaft spezialisiertes Technologieunternehmen, hat heute die Zinszahlung vollständig und fristgerecht für die Anleihe 7% 20/25 (ISIN DE000A3H2TU8/ WKN A3H2TU) an die Zahlstelle vorgenommen. Disclaimer: Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der PAUL Tech AG findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Pressekontakt

Kristina Klehr

Pressesprecherin



Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim



Telefon: +49 (0)621 - 92100165

E-Mail: presse@paul.tech Über PAUL Tech AG PAUL ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Die PAUL Tech AG hat einen Change-Prozess eingeleitet und schafft es, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Bestandsgebäude CO2 neutral zu machen und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. www.paul.tech

29.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com