EQS-News: Weitere finanzierte Verfahren: Prozessfinanzierer Legal Finance SE erhebt neue Klagen

29.11.2023

Der Prozessfinanzierer Legal Finance SE gibt bekannt, dass in mehreren finanzierten Fällen neue Klagen eingereicht wurden. Diese Entwicklung folgt auf die aktive Beteiligung des Unternehmens an verschiedenen juristischen Verfahren in den letzten Wochen. Die neu eingereichten Klagen betreffen eine Vielzahl von komplexen und internationalen Fällen. Legal Finance hat diese Fälle aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und ihres hohen Potenzials ausgewählt. In jedem dieser Fälle übernimmt Legal Finance sämtliche Prozess- und Anwaltskosten und wird im Erfolgsfall am Ergebnis beteiligt. Wie üblich, hat Legal Finance auch in den nun finanzierten Fällen Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes geprüft und wird diese bei Bedarf einleiten. Das Engagement von Legal Finance in diesen Fällen unterstreicht seine Rolle als dynamischer Akteur in der Prozessfinanzierung. Die Entscheidung, diese Klagen zu finanzieren, basiert auf einer gründlichen Bewertung jedes Einzelfalls, wobei sowohl das Potenzial als auch die Risiken sorgfältig abgewogen werden. Legal Finance setzt sein Engagement für die Unterstützung juristischer Auseinandersetzungen fort und prüft kontinuierlich neue Fälle zur Finanzierung. Diese reichen über verschiedene Rechtsgebiete hinweg.

Legal Finance ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).

