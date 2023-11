OTS: H&A Global Investment Management GmbH / HAGIM Private Debt arrangiert ...

HAGIM Private Debt arrangiert Finanzierung für die Übernahme von Upforce B.V. durch Value Enhancement Partners (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Obwohl die Anzahl der LBO Transaktionen zuletzt stark zurückgegangen sind, hat unser Private Debt Team seit Juni zwei weitere Transaktionen in den Niederlanden abgeschlossen. Mit der Übernahme von Upforce B.V. durch den niederländischen Investor Value Enhancement Partner wurde eine neue Plattform im Bereich Personaldienstleistungen geschaffen, welche sich insbesondere auf Endmärkte mit erhöhtem Personalmangel von qualifizierten Mitarbeitern in den Niederlanden fokussiert. Von HAGIM beratene Fonds haben erfolgreich die Akquisitionsfinanzierung von über 32 Mio. EUR gestellt. Das Finanzierungsangebot stellte sich als deutlich attraktivere Lösung im Vergleich zu der bereits angedachten Bankfinanzierung heraus. Neben der Kaufpreisfinanzierung bietet die Kreditlinie die Flexibilität für die Finanzierung von Working Capital sowie weiteren Add-on Zukäufen - und zwar alles aus einer Hand. Letzteres wurde bereits bei dem erfolgreichen Zukauf der Werkplek Gruppe am Ende vom 3. Quartal unter Beweis gestellt. HAGIM Private Debt zeigt hiermit, dass sie mit attraktiven und maßgeschnittenen Finanzierungslösungen auf die Bedürfnisse von Kreditnehmern eingehen und als zuverlässiger Partner bei weiterem Wachstum zur Seite stehen. Lesen Sie hier mehr über die Transaktion: Private Debt: Finanzierung für Übernahme von Upforce B.V. - http://ha-gim.com/ Rechtliche Hinweise: Rechtliche Hinweise - http://ha-gim.com/ Pressekontakt: Alexander Schäfer Director Private Debt +49 (0)69 8700847 591 mailto:alexander.Schaefer@ha-gim.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156909/5660699 OTS: H&A Global Investment Management GmbH