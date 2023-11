Pressestimme: 'Neue Presse' zu Klimaanpassung

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Klimaanpassung:

"Es kommt bei der Klimaanpassung weit mehr auf die Städte und Gemeinden als auf den Bund an. Umso seltsamer, dass Bund und Länder für die Anpassung nicht längst ein Instrument gewählt haben, das sich an anderer Stelle wie zum Beispiel beim Küstenschutz schon bewährt hat. Das ist eine so genannte Gemeinschaftsaufgabe, die verlässlich Förderungen bereitstellt und somit verhindert, dass eine Kommune ein sinnvolles Projekt nur deshalb unterlässt, weil sie nicht weiß, ob es finanziell auf Dauer angelegt ist. Lemke muss also aktiv werden und rasch klären, wie Berlin es nach dem Etaturteil aus Karlsruhe schaffen kann, der dringend nötigen Klimaanpassung eine stabile Grundlage zu geben."