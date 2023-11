Steinmeier beendet Nahost-Reise in Katar

DOHA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet seine viertägige Nahost-Reise am Mittwoch mit einem Besuch in Katar. Er will dort politische Gespräche (09.00 Uhr/MEZ) mit dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani führen. Im Mittelpunkt wird der Nahost-Konflikt stehen und dabei insbesondere die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Katar unterhält enge Kontakte zur islamistischen Hamas und nimmt eine wichtige Vermittlerrolle ein.

So war das Golfemirat daran beteiligt, die aktuelle Feuerpause im Gaza-Krieg mit dem gegenseitigen Austausch von Geiseln und Häftlingen auszuhandeln. Es bemüht sich um eine Verlängerung und strebt zudem einen dauerhaften Waffenstillstand an. Steinmeier will unter anderem ergründen, wie es nach der aktuellen Feuerpause weitergehen könnte. Er hat angekündigt, er wolle die Führung von Katar bitten, auch weiterhin alles zu tun, um zur Freilassung von Geiseln beizutragen.

Dabei dürfte er insbesondere auf jene Geiseln hinweisen, die neben dem israelischen auch einen deutschen Pass haben. Einige von ihnen sind in den vergangenen Tagen bereits aus der Gewalt der Hamas freigekommen. Am Abend will Steinmeier in Berlin zurück sein./sk/DP/he