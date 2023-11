10-jährige Rendite USA - „higher for longer“: bereits „mainstream“?

Bei der Suche nach charttechnischen Antworten auf diese Frage (siehe Analyse: Größter Rückschlag aller Zeiten!" ) begeben wir uns zunächst in die Welt der Sentimentanalyse. Wohingegen wir vor Jahresfrist mit unserem Szenario „weiterer Zinsanstieg – drei bzw. fünf vor dem Komma“ jede Menge Reibung erzeugten und Diskussionsbedarf auslösten, ist dies inzwischen anders. Die überwältigende Mehrheit der Investorinnen und Investoren glaubt mittlerweile an ein „higher for longer“. Vergessen scheint das „lower for longer“-Regime der letzten Dekade. Die vermeintliche selektive Wahrnehmung liefert aus Sicht der Behavioral Finance möglicherweise einen Hinweis auf den „wunden Punkt“ des Marktes, sowie aus welcher Richtung 2024 Überraschungen kommen könnten. Bisher gestaltet sich unser Zinsausblick recht abstrakt. Im Folgenden möchten wir deutlich konkreter werden, indem wir Ihnen wichtige Signalmarken mit auf den Weg geben. Deren entscheidender Mehrwert liegt darin, durch einen möglichen Fahrplan vorbereitet zu sein. Ansonsten laufen Sie Gefahr, durch unerwartete Ereignisse auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Solche Positionsschieflagen verursachen „Stress“ und markieren dann oftmals charttechnische Schlüsselniveaus, an denen der Markt nachhaltig in Bewegung gerät.

10-jährige Rendite USA (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

