10-jährige Rendite USA - Strategische Absicherung bei gut 3 %

In der Tradition der letzten Jahre können Investorinnen und Investoren nun also von der „magischen 5 %-Marke“ sprechen. An dieser Stelle ist eine Assoziation mit der Politik naheliegend: Winston Churchill sagte einmal: „Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen!“ Im Sinne dieses Zitats und im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns lässt sich anhand des Halbjahrescharts hervorragend eine strategische Absicherung einziehen: Bei einem Rebreak der 3 %-Marke wäre ein Rückfall in die ehemalige Schiebezone zu beklagen. Entsprechend müssten sich Anlegerinnen und Anleger dann „den Ansichten anderer Leute beugen“. Deshalb definieren wir einen Rückfall unter diese Bastion als Signal für einen erneuten Regimewechsel und als Trigger für wieder nachhaltig fallende Renditen. Am Ende aller Tage ist die Technische Analyse auch bestens geeignet, um kritische Absicherungsniveaus zu bestimmen. In die Analyse des Monatscharts starten wir mit einer kleinen Rückblende: Die „2 T´s – Trendwende plus Trendbruch“ – von uns regelmäßig als Grundvoraussetzungen für eine langfristige Umkehr gefordert, sorgten in den letzten beiden Jahren für einen echten Urknall. (Fortsetzung morgen)

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

