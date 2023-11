Aktien Europa Schluss: Starker November endet mit moderaten Gewinnen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Donnerstag an ihre positive Vortagsentwicklung angeknüpft. Die Kursgewinne nach Inflationsdaten aus der Eurozone hielten sich indes in Grenzen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,27 Prozent fester mit 4382,47 Punkten. Für den Monat November verbuchte er damit ein Plus von 8,8 Prozent. Beim französischen Cac 40 wiesen die Kurstafeln am Donnerstag ein Tagesplus von 0,59 Prozent auf 7310,77 aus. Der britische FTSE 100 , der gegen den allgemeinen Trend zur Wochenmitte nachgegeben hatte, schaffte einen Anstieg um 0,41 Prozent auf 7453,75 Punkte./gl/he