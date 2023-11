Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Mittwoch hatte er angesichts von Zinssenkungshoffnungen 1,1 Prozent fester bei 16.166,45 Punkten geschlossen. Damit erreichte er den höchsten Stand seit vier Monaten. An der Wall Street sorgten gemischte Signale von US-Währungshütern zur künftigen Zinspolitik der Notenbank Fed für Zurückhaltung. Im Tagesverlauf richten die Anleger ihren Blick auf das Treffen der Opec+, zu dem neben den Mitgliedern des Öl-Exportkartells Opec weitere Förderländer wie Russland gehören. Gerechnet wird mit einer Verlängerung oder Vertiefung der im Juni beschlossenen Förderkürzungen. Zudem steht der deutsche Arbeitsmarktbericht für November an. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass sich unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen zum Vormonat ein Anstieg der Erwerbslosenzahl um 23.000 ergibt. Die Konjunkturschwäche hatte bereits im Oktober die übliche Herbstbelebung stark gedämpft.

