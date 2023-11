dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Jahresendrally wieder in Gang

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER IM AUFWIND - Die Jahresendrally des Dax ist wieder in Gang: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent höher auf 16 220 Punkte. Dank der Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA und in der Eurozone hätte sich der Dax tags zuvor aus seiner Lethargie befreit und deutlich von der Marke von 16 000 Punkten abgesetzt. Nun ist er dabei, im Chart eine kleine Kurslücke bei 16 240 Punkten zu schließen, die er Anfang August aufgerissen hatte. Dann wäre der Weg frei zum Rekordhoch vom Juli bei 16 528 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien liefern zwar keinen zusätzlichen Schwung, aber auch keinen Gegenwind. An Chinas Börsen wurden erneut trübe Stimmungsdaten aus der Industrie recht gelassen aufgenommen.

USA: - DURCHWACHSEN - Die Gewinne an den US-Börsen zur Wochenmitte haben sich am Ende überwiegend in Luft aufgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss lediglich 0,04 Prozent höher mit 35 430,42 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 4550,58 Punkte zu Buche, nachdem er zeitweise den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte im frühen Handel sogar so hoch wie seit Anfang 2022 nicht mehr, ging aber 0,14 Prozent tiefer mit 15 987,60 Zählern aus dem Handel.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Schwache Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie haben die Investoren an den Börsen des Landes nach zuletzt ohnehin schon trister Kursentwicklung am Donnerstag eher gelassen aufgenommen. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel leicht im Plus. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong war der Hang-Seng-Index ebenfalls kaum verändert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um ein halbes Prozent.

DAX 16166,45 1,09% XDAX 16173,36 1,14% EuroSTOXX 50 4370,53 0,52% Stoxx50 3950,53 0,19% DJIA 35430,42 0,04% S&P 500 4550,58 -0,09% NASDAQ 100 15987,60 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,46 -0,20%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0967 -0,04% USD/Yen 147,08 -0,15% Euro/Yen 161,32 -0,19%

ROHÖL:

Brent 83,13 +0,25 USD WTI 78,13 +0,27 USD

