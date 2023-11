EQS-News: ESPG vermeldet weitere Erfolge bei der Umsetzung der Finanzierungsstrategie

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Finanzierung

ESPG vermeldet weitere Erfolge bei der Umsetzung der Finanzierungsstrategie



30.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Köln, 30. November 2023: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat weitere Meilensteine bei der Umsetzung ihrer Finanzierungsstrategie erreicht. Die Laufzeit eines besicherten Darlehens mit einem Volumen von 26,2 Mio. wurde um drei Jahre verlängert. Parallel erfolgte die Refinanzierung eines weiteren Objektes durch eine lokale Bank mit einer Laufzeit von vier Jahren. Dabei wurde die juristische Struktur deutlich vereinfacht und es wurden deutsche institutionelle Anleger als Darlehensgeber für die ESPG gewonnen. Nach der Laufzeitverlängerung der Anleihe 2018/2026 im August 2023 sind die beiden Vertragsabschlüsse weitere wichtige Schritte bei der Optimierung der Finanzierungsstruktur.



Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, sagt: „Die Finanzierungen bestätigen erneut, dass Science Parks als stabile Investments auch in herausfordernden Marktphasen gefragt bleiben. Vor diesem Hintergrund begleiten uns Banken und Investoren gerne bei der Finanzierung unserer Objekte. Wir sehen verlässliche Finanzierungspartner an unserer Seite, die bei der konsequenten Umsetzung unserer Strategie aktiv mitwirken. Neben einer kleineren Refinanzierung im nächsten Jahr sind wir langfristig durchfinanziert.“



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG, ergänzt: „Mit der Implementierung unserer Finanzierungsstrategie haben wir ESPG bestens positioniert für die Fortsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie. Unser Fokus liegt auf Entwicklung eines Science Park-Portfolios mit innovationsstarken Mietern aus Zukunftsbranchen. Gemeinsam mit unseren Investoren wollen wir die sich bietenden Opportunitäten im Markt für Science Parks konsequent nutzen.“





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 250 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



