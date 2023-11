EQS-News: La Française: Thomas Ostré wird Head of Business Development – Middle East und Global Financial Institutions Relationship Manager von La Française

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

La Française: Thomas Ostré wird Head of Business Development – Middle East und Global Financial Institutions Relationship Manager von La Française



Thomas Ostré wird Head of Business Development – Middle East und Global Financial Institutions Relationship Manager von La Française Paris, 30. November 2023 – La Française, eine Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 45 Milliarden Euro (Stand: 30.06.2023), hat Thomas Ostré zum Head of Business Development – Middle East and Global Financial Institutions Relationship Manager von La Française ernannt. Er berichtet an Gerardo Duplat, Head of International Business Development. Gerardo Duplat erklärt: „Wie La Française ist auch Thomas ein Cross-Asset-Experte, der sich auf Sach- und Finanzanlagen spezialisiert hat. Sein beruflicher Hintergrund hat es ihm ermöglicht, umfassende Erfahrungen in grenzübergreifenden Geschäftsbeziehungen zu sammeln. Wir glauben fest an das Potenzial des Nahost-Marktes und des Kundensegments ‚Globale Finanzinstitute‘. Daher verstärken wir unsere Organisation und sind gut aufgestellt unsere internationalen Wachstumsziele zu verwirklichen.“ Thomas Ostré, 34 Jahre, Head of Business Development – Middle East & Global Financial Institutions Relationship Manager von La Française Ostré verfügt über neun Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche. Er begann seine Karriere bei La Française als Marketing Product Manager im Jahr 2014 und wechselte kurz darauf als International Sales Manager zum Vertriebsteam von Fred Alger Management in London. Dank seiner Produktexpertise konnte Ostré die Segmente Institutional und Wholesale in Großbritannien ausbauen und gleichzeitig die internationale Entwicklung (Europa/Asien) von Fred Alger Management unterstützen. Nach vier Jahren in London kehrte er nach Paris zurück und wurde zum International Real Estate Business Development Manager bei La Française ernannt, um das Immobilienangebot für institutionelle Kunden in Europa, EMEA und Kanada zu erweitern. Thomas Ostré hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Management von der Universität La Sorbonne (Paris) und einen Master-Abschluss in Management von der Rouen Business School. Im Masterstudiengang Real Estate Management an der ESSEC Business School (Paris/Singapur) war er Jahrgangsbester. Ostré ist Mitglied der RICS. Über La Française Die großen Veränderungen, die mit den ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen verbunden sind, sind eine Chance, die Zukunft zu überdenken. Die neuen Ansatzpunkte, die identifiziert wurden, werden das Wachstum sowie die Finanz- und Immobilienperformance von morgen bestimmen. Die zukunftsorientierte Anlagestrategie der La Française Unternehmensgruppe basiert auf dieser Überzeugung und Mission. Die Unternehmensgruppe setzt ihre Innovationsfähigkeit und Technologie ein, um für ihre Kunden Anlagelösungen zu entwickeln, die Performance und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. La Française ist in die Geschäftsbereiche Finanz- und Immobilienanlagen aufgegliedert und konzentriert sich auf die Geschäftsentwicklung mit institutionellen und privaten Kunden in Frankreich und im Ausland. La Française verwaltet ein Vermögen von 45 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapore vertreten (Stand: 30.06.2023). La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), Mitglied der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, die langfristige Ratings A+/Aa3/AA- von S&P (11/2022) / Moody's (07/2023) und Fitch (12/2022) erhalten hat. Kontakt La Française: La Française Systematic Asset Management GmbH Bianca Tomlinson Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69 975743 03 btomlinson@la-francaise.com https://www.la-francaise-systematic-am.com Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Disclaimer Herausgegeben von La Française AM Finance Services, einer Tochtergesellschaft von La Française, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Zugelassen von der französischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde (ACPR) als Anbieter von Wertpapierdienstleistungen unter der Nummer 18673 X.

