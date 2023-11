GNW-Adhoc: King Faisal Specialist Hospital and Research Center ehrt zwei Jahrzehnte aufrichtigen Engagements seiner Mitarbeiter

^RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Center ist sehr stolz darauf, das außergewöhnliche Engagement seiner vielfältigen Belegschaft anzuerkennen, von der jedes Mitglied seit zwei Jahrzehnten zur wertvollen Aufgabe der Patientenversorgung beiträgt. Seine Exzellenz, CEO Dr. Majid Al?Fayad, würdigte diese hervorragenden Mitarbeiter persönlich bei der vierundvierzigsten Ausgabe der Pioneers Honoring Ceremony, die am 20. bzw. 22. November in Jeddah und Riad stattfand. Als Zeichen der Wertschätzung für das unermüdliche Engagement in der Gesundheitsversorgung erinnerte das Krankenhaus an die bedeutsamen Momente, die der Verbesserung des gesamten Patientenerlebnisses gewidmet sind. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist ein reiches Geflecht von Erfahrungen und Fähigkeiten, die maßgeblich für des Renommee waren, den das King Faisal Specialist Hospital and Research Center heute genießt. Entscheidend für diesen Erfolg ist das unermüdliche Engagement für die Mitarbeiterentwicklung und die Pflege einer soliden Unternehmenskultur. Das Krankenhaus stellt sein Personal im Bewusstsein über dessen unverzichtbares Mitwirken bei der Erlangung seiner weltweiten Bekanntheit in den Vordergrund. Dieses Engagement zeigt sich in der Umsetzung von Qualitätsprogrammen und -dienstleistungen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds und der Produktivität der Mitarbeiter. Der Erfolg dieser Initiativen spiegelt sich in einer internen Umfrage wider, bei der 78 % der Teilnehmer das Arbeitsumfeld weiterempfehlen und 81 % mit den vom Krankenhaus angebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Ein weiteres Beispiel für das Engagement des King Faisal Specialist Hospital and Research Center für seine Mitarbeiter ist die Einrichtung eines Sozialvereins für Mitarbeiter vor einigen Jahren. Diese Initiative fördert ein positives Arbeitsumfeld, das die soziale Interaktion, die persönliche Entwicklung und die Beteiligung an der Gemeinschaft unterstützt und dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt, verbunden und unterstützt fühlen. Um das Engagement des Krankenhauses für eine kontinuierliche persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu unterstreichen, organisiert das KFSH&RC regelmäßig Workshops, Seminare und Dialogveranstaltungen zu verschiedenen Themen wie Führung, Zeitmanagement, Stressbewältigung, finanzielles Wohlergehen und berufliche Weiterentwicklung. Diese Bildungsangebote sollen zur potenziellen Entwicklung der Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens beitragen. Durch diese Initiativen möchte das King Faisal Specialist Hospital and Research Center ein verlockendes Arbeitsumfeld schaffen, das Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen weltweit anzieht. Dieses Engagement steht im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens, das seit fast fünf Jahrzehnten auf dem Weg ist, durch Forschung und Innovation eine weltweit führende Position in der spezialisierten Gesundheitsversorgung einzunehmen. Kontaktinformationen: kfshrc@mcsaatchi.com Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9653cc92-53bc-4f7c-931c- ae2f0dee72bb https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0c5a150-18e9-4c19-903b- b58b1f6b1842 °