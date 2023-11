Israel hat erneut 30 palästinensische Häftlinge freigelassen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel hat eine weitere Gruppe von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen im Gegenzug für die Freilassung israelischer Geiseln auf freien Fuß gesetzt. Alle 30 Häftlinge seien aus verschiedenen Gefängnissen entlassen worden, teilte die israelische Gefängnisbehörde in der Nacht zum Donnerstag mit. Die islamistische Hamas ließ zuvor am Mittwoch 16 Geiseln aus dem Gazastreifen frei. Es handelte sich wie schon in den Tagen zuvor um zehn Israelis, wie die israelische Armee mitteilte. Darunter sind drei Deutsche, die auch den israelischen Pass haben.

Katar hatte gemeinsam mit Ägypten und den USA zwischen Israel und der Hamas eine mehrtägige Feuerpause und den Austausch von zivilen Geiseln gegen palästinensische Gefangene vermittelt. Die ursprünglich für vier Tage vereinbarte Feuerpause war um zwei Tage verlängert worden. Damit würde sie ohne erneute Verlängerung am Donnerstagmorgen ablaufen. Die Verhandlungen laufen, doch ob es zu einer Verlängerung kommt, war in der Nacht zum Donnerstag ungewiss.

Unterdessen berichtete der Rote Halbmond in der Nacht zum Donnerstag im Westjordanland von Zusammenstößen von Menschen, die auf die Heimkehr der in Israel freigelassenen Palästinenser warteten, mit Soldaten. Dabei soll es Verletzte gegeben haben. Israel will offensichtlich unterbinden, dass es erneut zu größeren Jubelfeiern kommt, bei denen vor wenigen Tagen auch Hamas-Fahnen geschwenkt worden waren./ln/DP/zb