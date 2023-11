US T-Bond-Future (Annually) - Magische 5 %-Marke: Gesehen, gedreht?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Lange Zeit galt auf der Rentenseite die alte Börsenweisheit, wonach untere Zinswenden vor allem eines brauchen: viel Zeit! Nachdem die Zeit 2022 endlich reif war, rief die Brachialgewalt der anschließenden Zinswende vor Jahresfrist bei uns die Assoziation der berühmten Ketchupflasche hervor: „Erst kommt ganz lange nichts und dann kommt alles auf einmal!“ Obwohl das Jahr 2023 erwartungsgemäß weniger spektakulär als sein Vorgänger ausfiel, wurden unsere gleichermaßen mutigen wie plakativen Kursziele von 3 % (für Deutschland) und 5 % (für die USA) zu Beginn des 4. Quartals erreicht. Vor diesem Hintergrund wirken negativen Renditen – wenngleich hierzulande noch im März 2022 Realität – wie ein Relikt aus längst vergangenen Tagen. In den letzten Jahren hat also eine historische Trendwende stattgefunden. Die „historische“ Dimension dieser Entwicklung lässt sich noch an einem ganz anderen Aspekt festmachen: So läuft der Euro-BUND-Future Gefahr, das dritte Verlustjahr in Folge hinnehmen zu müssen. In der Geschichte des Zinsbarometers gab es das noch nie! Von der gleichen Dürreperiode muss auch beim US-T-Bond-Future ausgegangen werden. Seit Anfang der 1990er-Jahre gab es hier sogar niemals zwei negative Jahre nacheinander. Jetzt droht bereits das Dritte (siehe Chart)!

US T-Bond-Future (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart US T-Bond-Future

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

