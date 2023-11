Vienna Insurance sieht Gewinn 2023 am oberen Ende der Ziel-Bandbreite

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Die Vienna Insurance Group traut sich nach einem Prämienplus in den ersten neun Monaten im Gesamtjahr mehr zu.

Die verrechneten Prämien stiegen um 11,4 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro, wie der neben dem Heimatmarkt in Osteuropa tätige Versicherer am Donnerstag mitteilte. "Wir sehen uns auch betreffend Ergebnis vor Steuern voll auf Kurs und erwarten für 2023 ein Ergebnis am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite", sagte Vorstandschef Hartwig Löger. Für das Ergebnis vor Steuern kündigte das Unternehmen bisher eine Bandbreite von 700 bis 750 Millionen Euro an.

Die Solvenzquote der Gruppe, eine Kennziffer für die finanziellen Reserven, sei per Ende des dritten Quartals auf 303,8 Prozent nach 282 Prozent zum Halbjahr gestiegen.

