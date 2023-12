10-jährige Rendite Deutschland - Die wirkliche Volatilität: „back to normal“

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Auf der Aktienseite gibt es den alten Börsenspruch, wonach wir in Deutschland eine Lungenentzündung bekommen, wenn die Amerikaner einen Schnupfen haben. Diese Leitfunktion besitzen die USA auch auf der Rentenseite. Deshalb haben wir unseren Zinsausblick 2024 ganz bewusst mit dem Blick über den großen Teich begonnen. Doch nun kommen wir endlich nach Deutschland. 2022 war die 10-jährige Rendite Deutschland von der der größten Hoch-Tief-Spanne der Datenhistorie geprägt. Mit anderen Worten: Seit 1957 mussten Investorinnen und Investoren im Rentensegment niemals zuvor eine derartige Schwankungsintensität aushalten. Die Differenz zwischen dem diesjährigen Jahrestief (1,92 %) und dem korrespondierenden -hoch (3,02 %) liegt indes im Bereich des historischen Durchschnitts und kann deshalb als klassisches „back to normal“ bezeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Schwankungsintensität in den vergangenen 12 Monaten mehr als halbiert. Warum wir vor Jahresfrist ein Ziel von rund 3% für die 10-jährige Rendite Deutschland ausriefen, bringt der langfristige Quartalschart am besten auf den Punkt. Gleichzeitig liefert die hohe Zeitebene auch die entscheidenden Argumente für das gegenwärtige Innehalten.

10-jährige Rendite Deutschland (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

