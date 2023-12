10-jährige Rendite Deutschland - Echte Knalleffekte!

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Der trendfolgende MACD liefert in diesem Zeitfenster darüber hinaus gerade ein neues Verkaufssignal. Das negative Schnittmuster erfolgt dabei auf historisch absolutem Höchstniveau. Bei wöchentlicher Berechnungsweise liegt ebenfalls ein neues Verkaufssignal vor, nachdem zuvor bereits eine Topbildung im Verlauf des Indikators ausgebildet wurde. Die äquivalente Weichenstellung droht derzeit auch im Verlauf des RSI, wo seit zwei Jahren zudem eine negative Divergenz vorliegt. In der Summe zeugen diverse Indikatoren von einem gewissen Konsolidierungsbedarf. Die jüngsten beiden Verlaufstief bei 2,52 % bilden zusammen mit dem Hoch vom Herbst 2022 (2,53 %) einen ersten nennenswerten Rückzugsbereich. Danach sind vor allem die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte seit 2010 bei rund 2 % ins Feld zu führen. Zusammen mit der 90-Wochen-Linie (akt. bei 2,02 %) ergibt sich auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung. Knapp darunter formt die 50%-Korrektur des letzten Zinsanstieges von August 2022 bis Oktober 2023 (1,85 %) in Kombination mit einem weiteren Fibonacci-Level (ebenfalls bei 1,85 %) ein weiteres Haltebündel.

10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

