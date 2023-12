10-jährige Rendite USA - Beispielloser Zinsanstieg – Zeit für eine Atempause?

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Im Bereich der 5 %-Marke stößt die 10-jährige Rendite USA nun aber auf das bereits bekannte Widerstandsbündel aus diversen Hoch- und Tiefpunkten seit 1993 und dem Fibonacci-Level bei 5,08 %. (siehe Chart). Nach dem beispiellosen Zinsanstieg hat das Renditebarometer im November ein sog. „bearish engulfing“ ausgeprägt. Dieses negative Candlestickmuster unterstreicht den Widerstandscharakter der diskutierten Hürden und begünstigt in der Folge eine Konsolidierung. Per Saldo könnte die „10-jährige“ Anfang Oktober zunächst einmal ein zyklisches Hoch gesehen haben. In die gleiche Kerbe schlägt derzeit die Elliott-Wellen-Analyse. Obwohl wir nicht zu den ganz großen Freunden dieser Analysemethode zählen, liegt seit dem Frühjahr 2020 eine lehrbuchmäßige 5-wellige Struktur vor. Entsprechend können Elliott-Fans nun von einer 3-teiligen Korrekturbewegung ausgehen. Und wir haben noch ein weiteres Argument im Köcher: Von Herbst 2022 bis zum Sommer dieses Jahres hat das Zinsbarometer eine klassische Flagge ausgeprägt. Dank des Vorstoßes bis 5 % wurde das aus dem trendbestätigenden Kursmuster resultierenden Kursziel planmäßig ausgeschöpft. In der Summe liegen gute Gründe für ein (temporäres) Durchatmen vor.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

