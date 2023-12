30-jährige Rendite USA - Andere Laufzeiten – die gleiche Botschaft

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Bei der Suche nach möglichen Unterstützungen sticht zunächst das Jahreshoch von 2022 bei 4,34 % ins Auge. Darunter bilden die Hochs von Anfang März bzw. vom Juli bei 4,09 % den nächsten Rückzugsbereich, dessen Relevanz durch die steigende 200-Tages-Linie (akt. bei 4,01 %) noch zusätzlich untermauert wird. Last but not least, erfährt auch das untere Ende der bereits intensiv diskutierten Schiebezone zwischen 3 % und 5 % eine weitere Bestätigung durch die Fibonacci-Analyse. Schließlich deckt sich die 38,2%-Korrektur des gesamten Zinsanstiegs seit 2020 (3,23 %) mit der strategischen unteren Richtschnur. Aber auch auf der Oberseite gibt es auffällige Deckungsgleichheiten. So bremst die „magische 5%-Marke“ den Zinsanstieg in vielen verschiedenen Laufzeitbändern aus. Exemplarisch gehen wir als „add-on“ auf die 30-jährige Rendite USA ein. In der langen Frist droht im November ebenfalls die Ausbildung eines „bearish engulfing“. Die negative Kerzenformation legt ein Zinshoch knapp oberhalb der 5 %-Marke und somit in Schlagdistanz zu den Hochs von 2006 und 2007 bei 5,32/5,44 % nahe. Im Rahmen des von uns favorisierten Konsolidierungsprozesses steckt das Hoch vom Herbst vergangenen Jahres (4,42 %) eine erste Rückzugsmarke ab.

30-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 30-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

