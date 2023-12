COP28/Indiens Premier Modi: 'Mutter Erde schaut auf uns'

DUBAI (dpa-AFX) - Trotz seiner hohen Emissionen hat sich Indien auf der Weltklimakonferenz für ehrgeizigen Klimaschutz ausgesprochen. "Die ganze Welt schaut auf uns. Mutter Erde schaut auf uns, um ihre Zukunft zu sichern", sagte Indiens Premierminister Narendra Modi am Freitag vor dem Plenum in Dubai. "Wir müssen erfolgreich sein." Die Verantwortung für die Erderwärmung sieht Modi vor allem bei westlichen Industriestaaten. Die Krise sei von einem kleinen Teil der Menschheit verursacht worden, aber alle müssten darunter leiden - besonders die Menschen im globalen Süden, wie Modi betonte. Tatsächlich spielt auch Indien selbst eine entscheidende Rolle.

Das Land will bis zum Jahr 2070 klimaneutral werden, wie Modi in Dubai bekräftigte. Bis 2030 sollen die klimaschädlichen Emissionen um 45 Prozent gegenüber dem Jahr gesenkt werden. Am Vortag hatte Indiens Außenminister jedoch noch bekräftigt, dass Kohle noch lange eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung des Landes spielen werde.

Modi schlug sein Land zudem als Gastgeber für die Weltklimakonferenz im Jahr 2028 vor./swe/DP/jha