Dax nimmt Kurs auf Allzeithoch - Zinssignale im Blick

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger bleiben zum Wochenschluss optimistisch und setzen auf schon bald sinkende Zinsen. Der Dax legte bis zum Freitagnachmittag 0,7 Prozent auf 16.320 Zähler zu. Auf Wochensicht kommt er damit auf ein Plus von knapp zwei Prozent und ist Strategen zufolge auf bestem Weg, sein Ende Juli mit 16.528,97 Punkten erreichtes Rekordhoch zu übertreffen.

"Die Skeptiker auf dem Frankfurter Börsenparkett werden von der laufenden Rally im Dax völlig überrollt", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Broker CMC Markets. "Ihre einzige Option bleibt, den steigenden Kursen hinterherzurennen oder auch nur hinterherzublicken – wer auf günstigere Einstiege hofft, bleibt auf der Strecke." Auch an den übrigen Börsen Europas gingen die Anleger auf Einkaufstour: der EuroStoxx50 notierte am Freitag 0,7 Prozent fester bei 4406 Zählern. Die US-Futures lagen indes leicht im Minus.

ANLEGER WARTEN AUF POWELL-KOMMENTARE

Die Marktteilnehmer dort warteten auf Kommentare von US-Notenbank-Chef Jerome Powell in einer Diskussionsrunde am Nachmittag (17.00 Uhr MEZ). Die Frage sei, ob er die Hoffnung der Investoren auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus am Leben erhalte oder dämpfe, sagte ein Händler. Am Devisenmarkt stand der Euro 0,2 Prozent tiefer bei 1,0865 Dollar. Nach Einschätzung von Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann muss eine geldpolitische Wende für die Gemeinschaftswährung nicht unbedingt ein Nachteil sein. Typischerweise sei die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) eher langsam und verhalten, schreibt der Experte in einem Kommentar. "Die EZB wartete länger als die meisten anderen Zentralbanken, bevor sie mit Zinserhöhungen begann." Sollte sie nun auch im kommenden Jahr der US-Notenbank Fed – diesmal in Richtung niedrigerer Zinsen - hinterherlaufen, dürfte die kommende geldpolitische Phase laut Leuchtmann eher günstig für die Euro-Wechselkurse ausfallen.

BECHTLE UNTER DRUCK

Bei den Einzelaktien sorgten vor allem die Nebenwerte für Bewegung. Ein optimistischerer Ausblick für 2025 trieb Jenoptik um mehr als vier Prozent in die Höhe. Sie waren damit Spitzenreiter im MDax. Der Technologiekonzern sieht seine Ebitda-Marge 2025 nun bei 21 bis 22 Prozent, nachdem er bislang von rund 20 Prozent ausgegangen war. Auf der Verliererseite stachen Bechtle heraus, die im MDax zeitweise mehr als sechs Prozent nachgaben. Der IT-Dienstleister hat nach eigenen Angaben Wandelanleihen in einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro platziert.

An der Börse in Stockholm stürzten die Aktien der angeschlagenen Streamingplattform Viaplay ins Bodenlose. Die Titel brachen um rund 73 Prozent ein, nachdem der schwedische Konzern angekündigt hatte, im Rahmen eines Rettungsplans neues Eigenkapital beschaffen und seine Schulden umstrukturieren zu wollen.

In Amsterdam kletterten die Papiere von Signify um 5,6 Prozent. Der weltweit größte Leuchtenhersteller hat eine neue Organisationsstruktur zur Kostensenkung angekündigt.

