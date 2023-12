EQS-News: P&P Group verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Bamberg an lokalen Investor - Immobilien des Projektentwicklers bei Anlegern unverändert gefragt und weitere Verkäufe geplant

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

P&P Group verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Bamberg an lokalen Investor - Immobilien des Projektentwicklers bei Anlegern unverändert gefragt und weitere Verkäufe geplant



Fürth/Bamberg, 01. Dezember 2023 – Einen weiteren Vertriebserfolg kann der Immobilieninvestor und -entwickler P&P Group verzeichnen. Das Unternehmen verkaufte ein Wohn- und Geschäftshaus in Bamberg in sehr guter Lage an einen ortansässigen Investor. „Das Interesse an unseren Bestandsimmobilien ist trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmen-bedingungen weiterhin groß“, stellt Christoph Langfritz, CIO der P&P Group, erfreut fest: „Wichtig ist, den Anlegern ein nachhaltiges und passendes Objekt anbieten zu können. Dann überzeugt das Angebot auch in diesen Zeiten.“ Das Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt profitiert dabei von einem ausgewogenen Mix an Wohn- und Gewerbeflächen und liefert dadurch die Basis für ein nachhaltiges Investment. Die viergeschossige Immobilie in bester Lage der fränkischen Stadt, nur wenig hundert Meter entfernt sowohl von der Fußgängerzone als auch von der zum UNESCO Welterbe gehörenden Altstadt. Das ursprünglich im 19 Jahrhundert errichtete Gebäude geht

modernisiert und voll vermietet an den neuen Eigentümer. Dank des ebenfalls nur wenige hundert Meter entfernten Bahnhofs gibt es zudem eine attraktive regionale und überregionale Anbindung an den ÖPNV. Eva-Maria Zurek, CEO der P&P-Group wertet die weiterhin starke Nachfrage bei P&P-Objekten auch als Bestätigung für die langfristig gute Arbeit des Unternehmens: „Das erfolgreiche Wirtschaften in der Vergangenheit ermöglicht uns weiterhin, Developments trotz der zurückhaltend agierenden Banken durchzuführen und diese Objekte dann zu realistischen Preisen anzubieten. Deshalb belasten uns die verschlechterten Rahmenbedingungen deutlich weniger, was auch die hohe Nachfrage nach unseren Bestands-objekten und Eigentumswohnungen bestätigt.“ In den kommenden Jahren wird es zudem zahlreiche weitere Investitionsmöglichkeiten bei der P&P Group geben. Bis Ende 2024 wird das Unternehmen insgesamt zehn neue Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München starten. Zudem stellt P&P weitere 100 Millionen Euro für dortige Ankäufe von Grundstücken und Bestands-gebäuden mit Revitalisierungspotential zur Verfügung „Dank der sehr guten Eigenkapitalbasis und angesammelter Rücklagen können wird diese Strategie konsequent weiterverfolgen und die historische Chance in dieser besonderen Situation nutzen,“ so Zurek.

