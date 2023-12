EQS-News: vbw Pressemitteilung zum Tag des Ehrenamts: vbw unterstreicht den Wert des Ehrenamts als tragende Säule der Gesellschaft

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zum Tag des Ehrenamts: vbw unterstreicht den Wert des Ehrenamts als tragende Säule der Gesellschaft



01.12.2023 / 10:52 CET/CEST

vbw unterstreicht den Wert des Ehrenamts als tragende Säule der Gesellschaft

Brossardt: „Verantwortung für Gemeinwesen ist auch in Unternehmen tief verankert“



(München, 01.12.2023). Zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember würdigt die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. das Engagement der Millionen ehrenamtlich tätigen Menschen in Bayern. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: „Das Ehrenamt hat in Bayern eine lange Tradition und trägt wesentlich zum sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Bevölkerung bei. Die Verantwortung für das Gemeinwohl ist auch in vielen Unternehmen tief verankert. Gerade in Krisenzeiten wie diesen brauchen wir Werte wie Teamgeist, Fürsorge und soziales Engagement. Wer ehrenamtlich tätig ist, trägt wesentlich dazu bei, unser Gesellschaftssystem mitzugestalten und zu stärken.“



Aus Sicht der vbw ist bürgerschaftliches Engagement eine tragende Säule unserer Gesellschaft. „Damit dies gelingt, setzen wir auf die Stärkung der Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement und auf eine beständige Weiterentwicklung mit neuen Ideen und Ansätzen. Es ist wichtig, gerade Kindern und Jugendlichen ehrenamtliches Engagement vorzuleben, damit sie Kompetenzen erleben, die später auch für ihre Rolle in der Zivilgesellschaft, ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Tätigkeit von Bedeutung sind. Wir sind stolz darauf, wie viele Mitarbeiter*innen auch bei uns in den Verbänden bayme vbm vbw ehrenamtlich engagieren und damit zeigen, dass die Bedeutung des Ehrenamts für uns nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Überzeugung ist“, so Brossardt.



„Die vbw unterstützt seit 2011 den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Bayern e. V. (BVS) und ermöglicht unter anderem die jährliche Sportlerehrung. Mit diesem Engagement möchte sie die Bemühungen zur Inklusion gezielt unterstützen. Unter dem Motto „Bayern bewegt – Jugend bewegt sich“ kooperiert die vbw zudem mit dem Bayerischen Fußballverband, dem Bayerischen Skiverband und dem Landesfeuerwehrverband Bayern. „Wir unterstützen diese ehrenamtlichen Organisationen, die sich ganz besonders in der außerschulischen Jugendarbeit engagieren und einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung der Jugendlichen leisten“, so Brossardt abschließend.



Kontakt: Thomas Hansbauer, Tel. 089-551 78-361, E-Mail:

