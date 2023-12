OTS: GEOMAGIC GmbH / GEOMAGIC übernimmt Synergy-Cloud-Geschäft der BI ...

GEOMAGIC übernimmt Synergy-Cloud-Geschäft der BI Business Intelligence Leipzig (ots) - Die GEOMAGIC GmbH aus Leipzig übernimmt zum 01.01.2024 das Synergy-Cloud-Geschäft der Leipziger BI Business Intelligence GmbH (BI). Produktentwicklung und Support sowie alle vertraglichen Verpflichtungen aus den Synergy-Produkten gehen auf die GEOMAGIC über. Zwei Teams mit insgesamt dreizehn Mitarbeitenden wechseln mit der BI-Geschäftsführerin Janet Springer ebenfalls zum 01.01.2024 zur GEOMAGIC. Für GEOMAGIC-Geschäftsführer Dr. Andreas Hartke ist der Zukauf ein Glücksfall: "Wir sehen eine Vielzahl von Synergien in den Bereichen Entwicklung, Betrieb, Vertrieb und Support. Die Produktportfolios ergänzen sich und erschließen der GEOMAGIC neue Zielgruppen." Das Stammpersonal der GEOMAGIC wächst durch den Kauf um 14 Prozent. "Damit haben wir unsere Geschäftsaussichten verbessert und hervorragende Fachkräfte gewonnen, denen wir eine dauerhafte Perspektive bieten wollen", so Hartke weiter. Das übernommene Produktgeschäft umfasst Lösungen zum Betrieb von Geschäftskundenportalen, Effizienz-, Messstellen- und Beschaffungsportalen. Die Synergy-Produkte sollen durch zusätzliche Funktionen und Module erweitert werden, um den wachsenden Anforderungen der Stadtwerke, Netzbetreiber sowie Industrie- und Multisite-Kunden gerecht zu werden. Die vom Wechsel betroffenen Kunden profitieren zukünftig von der 30-jährigen Erfahrungen der GEOMAGIC als Produkt- und Service-Anbieter in der Energiewirtschaft. Die BI Business Intelligence GmbH wird sich zukünftig auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, das aus der Business-Intelligence-Beratung sowie der Entwicklung und dem Betrieb von komplexen individuellen Softwarelösungen besteht. Die Leipziger GEOMAGIC GmbH (https://www.geomagic.de/) entwickelt und betreibt IT-Lösungen für die Energiewirtschaft, cloud-native Anwendungen für Geografische Informationssysteme, Instandhaltung, Integrity-Management sowie das Rechtemanagement für Leitungen. Die GEOMAGIC wurde 1994 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochter der ONTRAS Gastransport GmbH. Die 1998 gegründete Leipziger BI Business Intelligence GmbH (https://www.bi-web.de/de/) ist ein inhabergeführter Data-Warehouse-Experte und Hersteller von Individualsoftware. BI hat sich auf den Umgang mit großen Datenmengen, Softwarelösungen und zugehörige Services spezialisiert. Als Plattformanbieter und Digitalisierungspartner wendet sich das Unternehmen an B2B-Kunden aus den Bereichen Finance, Energie und Industrie. Pressekontakt: GEOMAGIC GmbH, Georg Drabner, Teamleiter Communications, +49 162 9555753, georg.drabner@geomagic.world Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141063/5662366 OTS: GEOMAGIC GmbH