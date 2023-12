Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Terrorgefahr in Deutschland

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Terrorgefahr in Deutschland:

"Die erhöhte Terrorgefahr trifft in Deutschland auf eine Gesellschaft, die in den vergangenen Jahren von Krise zu Krise geschlittert ist. Eine zunehmend gereizte Gesellschaft, in der Debatten zunehmend laut und unversöhnlich ausgetragen werden und in der immer weniger Platz ist für die Graustufen zwischen schwarz und weiß. In einer solchen Lage geraten schnell auch die Falschen unter Druck. Dass die Sicherheitsbehörden Islamisten und Antisemiten weniger Spielraum lassen, war längst überfällig. Es darf jedoch nicht dazu kommen, dass Muslime in Deutschland pauschal in Mithaftung für antisemitische Hetze und islamistischen Terror genommen werden."/al/DP/he